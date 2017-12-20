Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий заморозку накопительной части пенсий до 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ продлевает программу заморозки пенсионных накоплений с 2019 до 2020 года. Ранее законопроект уже одобрили Госдума и Совет Федерации.
Накопительная пенсия — это выплата пенсионных накоплений, которая формируется за счет страховых взносов работодателей. За граждан 1967 года рождения и младше работодатель отчисляет 6% от заработка в накопительную часть, еще 16% идут на страховую часть.
Впервые отчисления работающих россиян на накопительную часть пенсии были заморожены в 2014 году. Заморозка означает, что деньги, которые должны были идти на накопительную часть пенсии, будут идти в страховую часть, то есть на выплаты нынешним пенсионерам.
Ранее глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин говорил о нехватке денег в Пенсионном фонде России и отмечал, что для удержания уровня пенсий необходимо повысить пенсионный возраст, в противном случае размер выплат придется сократить.
Однако в конце ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью журналистам российских телеканалов заявил, что «в Пенсионном фонде все в порядке, деньги есть».