Верховный суд предложил лишать алиментов пьющих матерей-одиночек

Страдающих алкоголизмом женщин, которые в одиночку воспитывают детей, предлагают лишать алиментов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на судью Верховного суда России Татьяну Назаренко.

По ее словам, выплаты алиментов могут лишиться женщины, страдающие наркоманией и зависимые от азартных игр. Кроме того, без алиментов могут остаться те, кто заподозрен в поведении, «противоречащему интересам семьи».

Назаренко также предложила учитывать материальное положение плательщика, чтобы «не накладывать на него чрезмерное обременение выплатами».

Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам.

Раньше сотрудники ФССП не имели права доставлять принудительно должников для составления протокола. Этим занимались сотрудники Министерства внутренних дел (МВД), поскольку по вызовам в суд должники обычно не являлись.

Изменения были мотивированы тем, что подключение полиции к подобным функциям усложняет процедуру и требует дополнительных расходов.