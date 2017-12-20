В Крыму отменили приговор местному жителю за призыв вернуть полуостров России

Верховный суд Крыма отменил приговор Валерию Подъячему, осужденному в 2011 году за призыв вернуть полуостров России, сообщает РИА Новости.

«Верховный суд Крыма отменил ранее вынесенный приговор в отношении Валерия Подъячего. Но это решение половинчатое, так как суд не предусмотрел право на реабилитацию», — заявил адвокат Подъячего Олег Бондаренко.

Он добавил, что решение суда будет обжаловано. «Подъячий должен быть реабилитирован. Его доброе имя должно быть восстановлено», — подчеркнул Бондаренко.

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Преподаватель прикладной математики Валерий Подъячий был признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. После присоединения Крыма к России судимость Подъячего осталась в силе.

Уголовное дело против Подъячего возбудили после того, как основанная им организация «Народный фронт „Севастополь — Крым — Россия“» распространила призыв объявить Крым «территорией, находящейся под юрисдикцией РФ» и вывесить на всех местных органах власти российские флаги.