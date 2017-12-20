Мизулина обратилась в Генпрокуратуру после изъятия детей за «длинные волосы»

Сенатор Елена Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить действия органов опеки, которые изъяли у многодетной матери семерых приемных детей из-за длинных волос у одного из них. Об этом сообщается на сайте сенатора.

«Аргументация относительно длины волос мальчика вообще не выдерживает никакой критики. Длина волос никак не может рассматриваться как признак угрозы для жизни и здоровья ребёнка. Психическое насилие совершается как раз сотрудниками органов опеки, когда они вот так отбирают детей», — говорится в сообщении.

Мизулина также обратила внимание надзорного ведомства на информацию о задержке выплат пособий приемным семьям в Хакасии.

На историю об изъятии детей из семьи обратила внимание «Новая газета». В публикации газеты рассказывалось о том, как у женщины, воспитавшей 21 ребенка, изъяли семерых детей.

Поводом для такого решения стала жалоба заведующей детского сада на волосы, которые отрасли до поясницы и были скреплены розовой резинкой.

Органы упеки заявляли, что такие действия наносят вред психическому здоровью ребенка и нарушает его гендерное развитие. Однако дети утверждали, что розовых резинок в доме не было, а мать отказывалась сдавать деньги на ремонт детского сада. Более того, женщина жаловалась на недоплату опекунских денег.

Детей изъяли в начале ноября: двоих старших (15 лет мальчику и 17 девочке) и пятерых маленьких — им от 5 до 9 лет. Дети были взяты на воспитание из детского дома.