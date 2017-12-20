Росавиация сократила число чартерных рейсов в новогодние праздники

Росавиация решила сократить число чартерных рейсов шести авиакомпаний, которые те планировали выполнить по международным направлениям в рамках новогодних чартерных программ, говорится на сайте ведомства.

Авиакомпании подали заявки на 586 международных туристических чартерных рейсов в период новогодних праздников, в том числе свыше 370 рейсов — из аэропортов московского авиаузла.

Авиакомпании планировали выполнить полеты в города 17 стран (Китая, Италии, Испании, Израиля, Турции, Венгрии, Чехии, Словакии, Франции, Австрии, Вьетнама, Таиланда, Индии, Мексики, Шри-Ланки, Кубы и Доминиканы).

Однако в Росавиации пришли к выводу, что для своевременного выполнения такого числа рейсов авиакомпаниям не хватит самолетов.

«В шести авиакомпаниях Рабочая группа выявила несоответствия чартерных программ полетов имеющемуся парку воздушных судов. Количество заявленных рейсов и реально располагаемое число самолетов не позволит авиакомпаниям без ущерба для регулярности выполнить перевозку пассажиров», — сообщили в ведомстве.

Авиакомпания Azur Air (входит в состав холдинга Anex Tourism Group и выполняет рейсы для туроператора Anex) сократила число запланированных рейсов на 15%, а авиакомпания Royal Flight (выполняет чартерные рейсы для туроператоров Coral Travel и Sunmar) — на 5%.

Еще четырем авикомпаниям Росавиация направила уведомления о необходимости сокращения программы полетов. «Северный Ветер», «Якутия» и «Саратовские авиалинии» должны сократить число рейсов на 30%, а «Икар» — на 20%.

В конце июня глава Росавиации Александр Нерадько предупреждал, что чартерные программы авиакомпаний, чьи рейсы часто отправляются с большими задержками, могут быть ограничены. Задержки на 12 часов и более Нерадько назвал «издевательством над пассажирами». Он также пообещал, что Росавиация будет ежедневно публиковать на своем сайте список авиакомпаний, задерживающих чартерные рейсы.

В июле Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) оштрафовала семь авиакомпаний за задержки рейсов в столичных аэропортах.