Госдума запретила взимать плату за парковку с машин ФСБ и Росгвардии

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о служебных автомобилей, с которых запрещается брать деньги за парковку, передает Интерфакс.

В перечень вошли автомобили ФСБ, ФСО, Росгвардии, Следственного комитета России, военной полиции Вооруженных Сил России, военной автомобильной инспекции, полиции, пожарной охраны, службы скорой помощи, аварийно-спасательных служб.

Согласно документу, регионы теперь смогут сами определять для платных парковок, а также оформлять требования к парковкам общего пользования и платным парковкам. Помимо этого, местные власти смогут отменять в своих регионах законы о запрете платных парковок на территориях у школ и детских садов, больниц, культурных учреждений и административных зданий.

Также поправки регулируют правила закрытия проезжей части дороги при выполнении ремонтных работ. В частности, она может быть закрыта не более чем на 50%.