Мосгорсуд запретил Яшину проводить «День свободных выборов»

Мосгорсуд запретил проведение праздника «День свободных выборов» 24 декабря в Москве, сообщил политик Илья Яшин в фейсбуке.

«Суд действовал стремительно. (…) Все наши доводы судья пропустил мимо ушей и со скучающим видом постановил: запретить. Все рассмотрение заняло меньше часа», — сообщил он. Яшин отметил, что это «очередной запрет — вслед за префектурой и прокуратурой». Политик намерен обжаловать решение Мосгорсуда.

Напомним, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин объявил, что хочет провести 24 декабря районный праздник «День свободных выборов». Мэрия объявила, что проведение праздника незаконно. После этого Яшин и мэрия пожаловались друг на друга в прокуратуру. В итоге ведомство по требованию мэрии 14 декабря вынесло Яшину предостережение.

Яшин собирался провести мероприятие в Лермонтовском сквере — на площади напротив метро «Красные Ворота». Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков предложил Яшину перенести мероприятие на проспект Сахарова. Гудков подал заявку на митинг на проспекте Сахарова и сразу же (всего за пять часов) получил согласование мэрии.

Яшин увидел за предложением Гудкова «намеки из мэрии». Он заявил, что договаривался с Гудковым о переносе митинга только при условии того, что он пройдет в формате праздника, инициированного красносельскими депутатами. Самостоятельную заявку Гудкова он назвал ошибкой и добавил, что намерен добиваться проведения праздника на первоначальной площадке в Лермонтовском сквере.

Наконец, 20 декабря Гудков заявил, что «разумеется, никакой спойлерской акции не будет и не планировалось», он сделает, «как решат депутаты Красносельского района»; и отозвал заявку на проведение митинга на проспекте Сахарова в Москве 24 декабря.