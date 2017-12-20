Двоих журналистов «Новой газеты» наградят премией им. Сахарова «За журналистику как поступок»

Спецкоры «Новой Газеты» Елена Милашина и Павел Каныгин вошли в число победителей конкурса имени А. Д. Сахарова «За журналистику как поступок».

В этом году он проводился в 17- й раз по несколько измененным правилам: в нем участвовали не только российские журналисты, как ранее, но и работающие в русскоязычных СМИ за пределами России, а также блогеры, видеоблогеры, авторы документальных фильмов и книг.

На соискание премии поступило рекордное количество работ – более двух тысяч. Жюри в составе Гарри Каспарова (председатель), писателей Светланы Алексиевич, Владимира Войновича, публицистов Лилии Шевцовой, Валерия Борщева, Виталия Челышева, Юрия Фельштинского и др. оценивали не только журналистское мастерство присланных на конкурс текстов, фото и видео, но и гражданскую смелость, общественную значимость этих событий.

В пятерку победителей, кроме журналистов «Новой», вошли Владимир Кара-Мурза младший за фильм «Немцов», Денис Коротков за расследование о гибели российских военных в Сирии, не попавших в официальную статистику («Список Вагнера», Фонтанка.ру), а лауреатом конкурса стал публицист и политолог Андрей Пионтковский. Лауреат и четверо финалистов будут награждены дипломами и денежными премиями – их вручение состоится в середине января 2018 года в Москве.