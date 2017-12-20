Восстановление библиотеки ИНИОН начнется в 2019 году

Здание библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН), которое пострадало от пожара, начнут восстанавливать в 2019 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаила Катюкова.

Мы, в рамках бюджетного процесса, с января начинаем работу по включению объекта в перечень федеральных строек с 2019 года», — сказал Катюков.

При этом глава ФАНО заявил, что часть зданий, в которой работают сотрудники библиотеки ИНИОН, требует «безотлагательных технических мер».

В свою очередь, вице-президент Российской академии наук Юрий Балега рассказал, что сам ИНИОН необходимо реорганизовывать, решения о ликвидации института нет. «Институт должен стать современным», — подчеркнул Балега.

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Напомним, 19 декабря академик Юрий Борко рассказал, что РАН планирует закрыть ИНИОН. По его словам, некоторые академики заявили, что необходимость в существовании ИНИОН «отпала» и они не знают, чем занимается институт.

Аббревиатура ИНИОН стала фигурировать в СМИ после того, как 30 января загорелось здание библиотеки ИНИОН. Пожар не могли потушить около суток.