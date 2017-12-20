МОК показал логотип для формы россиян на Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) показал возможный логотип для формы россиян, которые будут участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом, а также утвердил критерии, которым должна соответствовать сама форма.

Возможный логотип для формы россиян

На форме россиян будет написано «Olympic Athlete from Russia» — олимпийский спортсмен из России. Логотип не может содержать третий цвет. Сама форма должна быть без элементов национальной идентификации. Все варианты формы, аксессуаров и прочей продукции должны быть одобрены МОК.

Также МОК сообщил, что организация проводит второе экспертное заседание, чтобы убедиться в «чистоте» каждого спортсмена, который поедет на Олимпиаду.

Тренеры и врачи спортсменов, которых уличили в употреблении допинга, не смогут получить аккредитацию на Игры, заключили в МОК.

О том, что МОК разработал требования к экипировке российских спортсменов на Олимпиаде, ранее сообщал «Р-Спорт».

МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.

Зимняя Олимпиада пройдет в Южной Корее в 2018 году.