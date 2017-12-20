Задержанных на акции Энтео журналистов «Дождя» выпустили из ОВД

Корреспондента «Дождя» Владимира Роменского и оператора Владимира Комиссарова, задержанных во время съемки акции Дмитрия Энтео, отпустили из ОВД «Мещанское», сообщает телеканал.

Полицейские не стали составлять протоколы, вернули документы журналистам и обязали написать объяснительные.

Напомним, что Дмитрий Энтео со своими соратниками проводили акцию ко Дня работника органов безопасности. Активисты наклеили на здание четыре наклейки со словами «здесь чекисты убивали людей». После этого Энтео разбил бюст основателя и главы ВЧК Феликса Дзержинского.

Ранее у здания ФСБ задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину, которая развернула плакат «С днем рождения, палачи» у здания ФСБ, а также задержали фотографов Андрея Золотова и Дениса Бочкарева. Их оставили ночевать в ОВД «Мещанское».