Жители Москвы вновь пожаловались на запах сероводорода

Жители Москвы направили в МЧС 116 обращений о запахе сероводорода на улицах столицы, еще 15 аналогичных жалоб пришло от жителей Подмосковья. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В результате проведенных исследований выявлено, что источником постороннего запаха является полигон твердых бытовых отходов „Кучино“, где в настоящее время ведутся работы по дегазации, в рамках которых проводилось бурение 47 скважин, до 25 декабря 2017 года планируется пробурить 55 скважин», — говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, превышений значений норм вредных примесей в воздухе в столице не зафиксировано.

Ранее в МЧС в ответ на жалобы местных жителей о неприятном запахе сообщили, что превышение нормы уровня сероводорода в районе «Кучино» не представляет угрозы.

Напомним, что 8 декабря стали поступать жалобы на запах «тухлой квашеной капусты». Позже столичная прокуратура провела проверку и назвала источником загрязнения воздуха полигон ТБО «Кучино».