Собянин уволил глав трех районов Москвы за «невнимательное отношение к запросам жителей»

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку глав столичных районов Филевский Парк, Ховрино и Некрасовка за «невнимательное отношение к запросам жителей». Об этом говорится в сообщении мэра в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, один глава управы уволен за жалобы на неудовлетворительное содержание дорог, второй — за жалобы на плохое содержание дворов, третий — за систематически ненвыезенный вывоз мусора и неудовлетворительное содержание площадок рядом с контейнерами.

Главой управы района Филевский Парк был Руслан​ Осипенко, главой управы района Ховрино — Ирина Булгакова, главой управы района Некрасовка — Михаил Марков.