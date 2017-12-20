В Чечне прокомментировали включение Кадырова в «список Магнитского»

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал «новогодним подарком» включение главы Чечни Рамзана Кадырова в санкционный «список Магнитского». Об этом сообщает РБК.

«Эта новость сняла напряжение. [Мы думали, ] что придумать, чтобы поднять новогоднее настроение нашему лидеру, — и тут приходит такая новость. Это прекрасный новогодний подарок», — заявил он.

По словам министра, попадание главы республики под санкции является «подтверждением его последовательной политики в интересах Российской Федерации» и «преданности курсу Владимира Путина». ​

«Рамзан Ахматович будет от души смеяться», — сказал Умаров.

Сам Кадыров выложил видео, снятое в спортзале, под названием «Пусть США не беспокоятся — я ещё не получал приказ!».

«Бедные американцы. Одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не дает покоя целому государству», — сказал Кадыров.

Ранее Минфин США внес в санкционный «список Магнитского» пятерых граждан России, в том числе главу Чечни.

В американском ведомстве заявили, что считают Кадырова «ответственным за внесудебные казни, пытки и другие серьезные нарушения прав человека».

Кроме Кадырова в санкционный список включили еще четверых россиян: Аюба Катаева, Юлию Майорову, Андрея Павлова и Алексея Шешен.