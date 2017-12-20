Суд продлил арест обвиняемому в организации теракта стороннику «Артподготовки»

Лефортовский суд Москвы до 2 апреля продлил арест стороннику «Артподготовки» (движение признано экстремистским и запрещено в России) Сергею Рыжову, которого обвиняют в организации теракта в Саратове. Заседание прошло в закрытом режиме. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Адвокаты настаивали, что причин для закрытого режима нет, однако судья ходатайство следователя удовлетворила. И нас вывели из зала. Сергей держится нормально, зашел — улыбался», — рассказала мать обвиняемого Лариса Рыжова.

Напомним, что Рыжову предъявили обвинение в подготовке к теракту (по части 1 статьи 30 части 1 статьи 205 УК) на Театральной площади Саратова 5 ноября. В этот день, как неоднократно заявлял Мальцев, в России якобы должна была произойти революция.

Сам Мальцев летом 2017 года бежал за границу. В конце октября суд признал экстремистским и запретил в России движение «Артподготовка». Мальцева заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ).

В ноябре в связи с заявлениями националиста о революции были задержаны десятки его предполагаемых сторонников по всей России.