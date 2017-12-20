СБУ сообщила о разоблачении агента российских спецслужб в секретариате правительства

Служба безопасности Украины сообщила о задержании сотрудниками контрразведки чиновника секретариата Кабинета министров, который был завербован российскими спецслужбами. Имя и должность задержанного не называются. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что агент был задержан на рабочем месте при содействии руководства украинского правительства. В настоящее время идут обыски по месту работы и жительства чиновника.

Сообщается, что ему объявлено о подозрении в совершении преступления в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.