В правительстве решили закрыть непопулярные государственные сайты

В правительстве предложили объединить интернет-ресурсы органов власти в общий портал и не развивать отдельные сайты с низкой посещаемостью, передает РБК со ссылкой на концепцию развития единой цифровой среды сайтов госорганов.

Еще один вариант — сохранить существующие сайты, но использовать единые принципы организации пользовательских интерфейсов и согласованные методы развития порталов. Согласно этому предложению, должен появиться новый сайт, который будет взаимодействовать с порталами федеральной власти.

Таким образом, снизятся затраты на дизайн и разработку сайтов, повторный ввод данных, доступ к ним и хранение. Так, в 2016 году на «информационные системы» федерального уровня было потрачено 39,36 млрд рублей.

Разработать концепцию летом поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Ею занимались Минкомсвязи и эксперты «открытого правительства» под руководством Михаила Абызова. Как следует из концепции, в России действуют больше 7 тысяч государственных сайтов и порталов.

Правительственная подкомиссия по цифровой экономике рассмотрит документ в начале 2018 года, позже его передадут в рабочую группу, возглавляемую Аркадием Дворковичем. Планируется, что документ одобрят к середине января.