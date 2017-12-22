Эксперты составили рейтинг богатых региональных столиц

Эксперты консалтингового бюро «Стрелка» проанализировали доходы и расходы региональных столиц России. Как следует из доклада, опубликованным РБК, больше всего богатых региональных центров находится на Дальнем Востоке, а основные бедные столицы (85%) расположены в европейской части страны.

«Богатство — это уровень доходов на душу населения. Независимость определяют доля безвозмездных поступлений в бюджете, динамика этих поступлений и сбалансированность собственных доходов», — объяснили эксперты.

Так, «богатыми и самодостаточными» эксперты называют Благовещенск, Хабаровск и Южно-Сахалинск, а также Томск, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Тюмень, Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пензу, Пермь, Тулу, Уфу, Ярославль и Екатеринбург.

Среди «богатых и несамостоятельных» — Анадырь, Биробиджан, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Салехард, Ханты-Мансийск, Якутск, Абакан, Горно-Алтайск, Кемерово, Кызыл и Челябинск, а также Нарьян-Мар, Сыктывкар, Белгород, Великий Новгород, Ростов-на-Дону, Вологда, Грозный, Калуга и Киров.

В список «бедных и самостоятельных» вошли Владивосток, Барнаул, Омск, Чита, Астрахань, Улан-Удэ, Воронеж, Казань, Кострома, Псков и Нижний Новгород.

Курган, Брянск, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Ижевск, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Орел, Саранск, Саратов, Тверь, Ульяновск, Чебоксары, Черкесск и Элиста признаны «бедными и зависимыми».

Лидерами по расходам на душу населения стали Анадырь с показателем в 454 рубля, Салехард (354 рубля), Нарьян-Мар (345 рубля), Южно-Сахалинск (263 рубля) и Ханты-Мансийск (212 рубля). Самые низкие траты — в Махачкале (26 рублей), Йошкар-Оле и Нальчике (по 30 рублей), а также Владикавказе и Астрахани (по 37 рублей).