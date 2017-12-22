Новая газета

Курс биткоина опустился ниже 14 тысяч долларов

Общество

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Курс биткоина на бирже в ночь на 22 декабря опустился ниже 14 тысяч долларов, следует из данных биржи CoinDesk.

За неделю курс биткоина потерял шесть тысяч долларов. В воскресенье, 17 декабря, его стоимость на бирже составляла 19694 доллара.

Резкое падение может быть связано с конкуренцией с другой криптовалютой, Bitcoin Cash, стоимость которой за последние несколько недель поднялась, отмечает Bloomberg. Другой причиной издание называет коррекцию курса криптовалюты после масштабных вливаний, которые привели ранее к резкому росту курса биткоина.

На прошлой неделе две американские биржи запустили торговлю фьючерсами на биткоин.

Теги:
ak, биржа, криптовалюты, биткоин
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