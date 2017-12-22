Полиция пришла с обысками к троим активистам «Протестной Москвы»

Полиция пришла с обысками к активистам движения «Протестная Москва» Ольге Чезаре, Роману Когану и Роману Рашимасу, сообщается в телеграм-канале движения.

По предварительным данным, обыски связаны с делом об акции 5 ноября. В этот день, как заявлял лидер запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев, должна якобы произойти «революция».

При этом сами полицейские не пояснили, по какому делу проводят обыск.

Пришли с обыском по месту прописки. Говорят что-то про 5ое число.

Ищут флешки. Изымают телефоны у родителей. — Ola Chesare (@olachesare) December 22, 2017

Напомним, 5 ноября, прошли акции сторонников националиста Вячеслава Мальцева. По всей России задержали 448 человек. Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности участников «Артподготовки». Активистов движения задержали в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и в Саратове. Они якобы готовили поджоги и нападения на полицейских. ФСБ возбудила уголовное дело дело по статье 205 УК России (террористический акт) в отношении шестерых участников «Артподготовки».

Сам Мальцев уехал из России. По его словам, он попросил политическое убежище в одной из стран Евросоюза.

Движение «Протестная Москва» создано после акции протеста 26 марта, организованной сторонниками Алексея Навального. Как подчеркивается в телеграм-канале движения, активисты не призывали участвовать в акции 5 ноября, а наоборот отговаривали от этого.