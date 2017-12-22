Сторонники независимости Каталонии победили на выборах в парламент

На выборах в парламент Каталонии победили сторонники независимости региона, сообщает La Vanguardia. Уже подсчитаны 99% голосов.

Выступающие за отделение партии «Вместе за Каталонию» (JxCat), «Республиканские левые Каталонии» (ERC) и «Народный союз» (CUP) получат 70 из 135 мест в парламенте. Однако лидирует по голосам партия «Граждане», которая выступает за единство Каталонии и Испании. Она получит 37 мандатов.

Явка на выборы составила 82%.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, большинство участников которого высказались за отделение от Испании. Мадрид не признал итоги голосования. Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о провозглашении независимости Каталонии.

Отстраненный от власти глава правительства испанской республики Каталония Карлес Пучдемон вместе с четырьмя членами отстраненного от власти правительства Каталонии уехали в Брюссель и сдались местной полиции. Суд Испании выдал международный ордер на их арест.

Однако позднее суд отозвал ордер на арест Пучдемона и его сторонников.