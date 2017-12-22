У банка «Преодоление» отозвали лицензию

Центральный Банк России (ЦБ) лишил лицензии банк «Преодоление», который занимал 436 место в банковской системе России. Об этом говорится на сайте регулятора.

ЦБ обнаружил нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

«Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — говорится в сообщении.

Регулятор также ввел временную администрацию, аннулировал лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка «Солидарность» из-за рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов. Банк был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества, заявили в Центробанке.