Новая газета

Михаил Задорнов стал председателем правления банка «Открытие»

Экономика

Совет директоров находящегося под санацией банка «ФК Открытие» избрал председателем правления кредитной организации Михаила Задорнова, который сейчас занимает должность главы ВТБ24. Он вступит в должность 1 января 2018 года. Об этом говорится на сайте «Открытия».

До конца года обязанности председателя правления банка будет исполнять Александр Соколов.

Также членами правления избраны Вениамин Полянцев, Надия Черкасова (оба — с 1 января 2018 года), Сергей Русанов (с 5 февраля 2018 года). Все менеджеры перешли из ВТБ 24.

В середине ноября Задорнова отправили в отставку наблюдательным советом ВТБ 24.

О том, что Задорнов может перейти с поста главы ВТБ24 на руководящую должность в банк «Открытие» в конце августа сообщала газета «Коммерсант». Тогда ВТБ опровергли эти данные.

В середине сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что Задорнов согласился прийти на пост антикризисного управляющего в «Открытие», о санации которого объявил Центробанк

Напомним, что Центробанк в конце августа 2017 года объявил о санации банка «Открытие» с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Капитал «Открытия» 30 ноября был списан до 1 рубля, сумму докапитализации регулятор оценил в рекордные 456,2 млрд рублей.

Теги:
банки, открытие
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