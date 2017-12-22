Михаил Задорнов стал председателем правления банка «Открытие»

Совет директоров находящегося под санацией банка «ФК Открытие» избрал председателем правления кредитной организации Михаила Задорнова, который сейчас занимает должность главы ВТБ24. Он вступит в должность 1 января 2018 года. Об этом говорится на сайте «Открытия».

До конца года обязанности председателя правления банка будет исполнять Александр Соколов.

Также членами правления избраны Вениамин Полянцев, Надия Черкасова (оба — с 1 января 2018 года), Сергей Русанов (с 5 февраля 2018 года). Все менеджеры перешли из ВТБ 24.

В середине ноября Задорнова отправили в отставку наблюдательным советом ВТБ 24.

О том, что Задорнов может перейти с поста главы ВТБ24 на руководящую должность в банк «Открытие» в конце августа сообщала газета «Коммерсант». Тогда ВТБ опровергли эти данные.

В середине сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что Задорнов согласился прийти на пост антикризисного управляющего в «Открытие», о санации которого объявил Центробанк

Напомним, что Центробанк в конце августа 2017 года объявил о санации банка «Открытие» с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Капитал «Открытия» 30 ноября был списан до 1 рубля, сумму докапитализации регулятор оценил в рекордные 456,2 млрд рублей.