СМИ сообщили о задержании членов «спящей ячейки ИГ» в Лианозово

Сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации задержали четырех уроженцев Средней Азии, которые являются сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом РБК сообщил источник в МВД.

По словам собеседника издания, задержанные являются членами «спящей ячейки». «Это резерв, который в любой момент может реализовать задания своих кураторов по определенному сигналу», — добавил источник.

У уроженцев Средней Азии изъяты восемь мобильных телефонов, литература экстремистской направленности и «предметы, конструктивно похожие на самодельные взрывные устройства», уточняет РБК. Выйти на задержанных удалось в результате анализа мобильных устройств, изъятых при задержании других уроженцев Средней Азии.

В пресс-службе МВД «Новой газете» заявили, что пока уточняют информацию о задержании четырех членов «спящей ячейки ИГ».

Напомним, в октябре этого года Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о задержании четырех членов «спящей ячейки ИГ» в Москве и Махачкале. Все они являются выходцами из Дагестана.