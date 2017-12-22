Минюст отказался считать жестоким обращением удушение и избиение задержанного активиста Монахова

Министерство юстиции России не нашло нарушений в избиении полицейскими активиста «Солидарности» Дмитрия Монахова после того, как его задержали на акции протеста в Москве в июле 2013 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ Минюста ЕСПЧ, подписанный замглавы ведомства Михаилом Гальпериным.

«Заявитель не подвергался жестокому обращению. Сотрудники полиции применили силу с целью прекратить его неправомерные действия и агрессивное поведение», — говорится в ответе Минюста.

Ведомство никак не прокомментировало то, что полицейские душили и избивали уже лежащего на полу автозака Монахова.

Напомним, что Монахова задержали 19 июля на акции в поддержку Алексея Навального, которому вынесли приговор по делу «Кировлеса». После того, как Монахов оказался в автозаке, его начали избивать и душить сотрудники полиции — происходящее засняли фотографы нескольких СМИ. Вскоре Монахова и других задержанных, которые находились в одном автозаке, отпустили без составления протокола.

Монахову позднее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и следы сдавливания на шее.

В своей жалобе в ЕСПЧ Дмитрий Монахов сообщил о нарушении четырех статьей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: «Запрещение пыток», «Право на свободу и личную неприкосновенность», «Свобода выражения мнения» и «Свобода собраний и объединений».