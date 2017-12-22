Партия «Яблоко» выдвинула Григория Явлинского кандидатом в президенты России

Григорий Явлинский официально выдвинут в качестве кандидата в президенты на выборах 18 марта 2018 года. Выдвижение прошло на 20-м съезде партии «Яблоко» в Центре международной торговли. За кандидатуру Явлинского проголосовало 98 депутатов, против — четверо.

Представляя кандидата Явлинского,председатель партии Эмилия Слабунова заявила, что «президенту нужно уметь беречь накопления граждан,а не кошельки друзей, уметь создавать мир, а не войну». «Григорий Алексеевич мог бы быть блестящим профессором Гарварда или Кембриджа, но его душа болит за Россию», — добавила Слабунова.

Экономист Евгений Гонтмахер заявил, что они с Явлинским вместе намерены «привести Россию в европейское будущее». Второй председатель партии Сергей Митрохин добавил, что эти выборы – «моральная проблема». «Устроили позорный кордебалет с порнографическим оттенком», — заявил Митрохин, имея в виду, очевидно, большое количество фейковых и фриковых кандидатов.

Явлинский выдвигается на выборы президента России в четвертый раз. В 1996 году он занял четвертое место с результатом 7,35% голосов. На выборах 2000 года Явлинский набрал 5,8% голосов избирателей, однако занял уже третье место. В 2012 году Явлинский не был зарегистрирован ЦИК — как считают его сторонники, незаконно.