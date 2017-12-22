Песков назвал клеветой информацию о покупке квартиры в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал клеветой распространенную Алексеем Навальным информацию о том, что он якобы покупал квартиру в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу сказать, что там утверждается, что я покупал квартиру в Париже — это не так, это не соответствует действительности. Это клевета. Поэтому нечего в данном случае комментировать», — сказал Песков.

Накануне основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что бывшая жена Пескова Екатерина Солоцинская в 2016 году купила квартиру в Париже за 1,7 миллиона евро (125 миллионов рублей) в ипотеку.

1,3 млн евро Солоцинская заплатила сразу, а оставшуюся часть она взяла в ипотеку в дочернем предприятии банка ВТБ во Франции.

Навальный посчитал, что сама Солоницкая не могла себе позволить квартиру в Париже. Солоцинская заплатила 100 тысяч евро налогов во Франции, что, согласно декларации о доходах, в полтора раза превышает ее средства. С 2009 по 2013 год, когда она их раскрывала как жена Пескова, ее доходы колеблются от 2 до 6 миллионов рублей в год.