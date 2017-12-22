Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин предложил перенести «День свободных выборов» на проспект Сахарова для соблюдения безопасности граждан. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Письмо направили председателю комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову и мэру Москвы Сергею Собянину, уточняет газета.

В тексте документа поясняется, что «подать заявку на проведение митинга 24 декабря на проспекте Сахарова, а также присоединиться к организаторам согласованного митинга не представляется возможным», потому что заявка была отозвана организаторами.

В разговоре с «Ведомостями» Яшин сказал, что они не будут отменять решение совета депутатов о проведении «Дня свободных выборов».

«Они предлагают отменить решение о проведении праздника, а за это мэрия разрешает провести митинг. То есть мэрия заставляет меня добровольно отказаться от реализации своих полномочий. По закону мы и так можем провести этот праздник. Бросают косточку, при этом используя Венедиктова и Гудкова», — считает Яшин.

Напомним, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин объявил, что хочет провести 24 декабря районный праздник «День свободных выборов». Мэрия объявила, что проведение праздника незаконно.

Яшин собирался провести мероприятие в Лермонтовском сквере — на площади напротив метро «Красные Ворота». Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков предложил Яшину перенести мероприятие на проспект Сахарова. Гудков подал заявку на митинг на проспекте Сахарова и сразу же (всего за пять часов) получил согласование мэрии.

Яшин увидел за предложением Гудкова «намеки из мэрии». Он заявил, что договаривался с Гудковым о переносе митинга только при условии того, что он пройдет в формате праздника, инициированного красносельскими депутатами.

Самостоятельную заявку Гудкова он назвал ошибкой и добавил, что намерен добиваться проведения праздника на первоначальной площадке в Лермонтовском сквере.

Наконец, 20 декабря Гудков заявил, что «разумеется, никакой спойлерской акции не будет и не планировалось», он сделает, «как решат депутаты Красносельского района»; и отозвал заявку на проведение митинга на проспекте Сахарова в Москве 24 декабря.

Однако Мосгорсуд запретил проведение праздника «День свободных выборов» 24 декабря в Лермонтовском сквере. Яшин отметил, что это «очередной запрет — вслед за префектурой и прокуратурой». Политик намерен обжаловать решение Мосгорсуда.