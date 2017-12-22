Суд в Хакасии вернул матери приемных детей, изъятых из-за длинных волос у сына
Юлия МинееваКорреспондент
Суд Боградского района Хакасии отменил решение об изъятии семерых приемных детей у Любови Лицегевич. Об этом «Новой газете» сообщила адвокат семьи адвокат Юлия Богодист.
«Постановление об изъятии детей признано незаконным, районной администрации предписано устранить допущенные нарушения», — сообщила адвокат.
По словам Юлии Богодист, в течение пяти дней суд подготовит официальные документы, после чего Любовь Лицегевич сможет забрать детей домой.
Напомним, «Новая газета» рассказала об изъятии семерых приемных детей у жительницы Хакасии Любови Лицегевич на основании того, что у одного ребенка — четырехлетнего мальчика — были слишком длинные, по мнению органов опеки, волосы. При этом ранее никаких претензий к женщине у соцзащиты не возникало. У Лицегевич — 20 приемных детей и один родной.
После возникшего общественного резонанса уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова пообещала разобраться в ситуации, а сенатор Елена Мизулина заявила, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность изъятия детей в Хакасии.