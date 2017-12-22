Зюганов рассказал о возможном выдвижении главы Совхоза имени Ленина кандидатом от КПРФ

Кандидатура директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина активно рассматривается в КПРФ для выдвижения на выборы президента 2018 года. Об этом заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов, сообщает Интерфакс.

«Предприятие Павла Грудинина оказалась лучшим в стране, и не случайно его кандидатура активно рассматривается всеми народно-патриотическими силами, но решение принимает съезд тайным голосованием», — сказал Зюганов.

Он уточнил, что среди кандидатов в президенты «есть представители лучших народных предприятий».

Накануне источник в КПРФ сообщил агенству, что Зюганов на заседании президиума ЦК партии предложил в качестве кандидата в президенты Грудинина, который стал победителем народного голосования по выбору кандидата в президенты России от левых сил, организованного движением «Левый фронт» в ноябре.

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В начале ноября Зюганов заявлял, что все партийные организации выдвинули его в качестве кандидата в президенты, однако позже в пресс-службе КПРФ сообщили, что этот вопрос пока остается открытым.

Ранее стало известно, что Партия «Яблоко» выдвинула Григория Явлинского кандидатом в президенты России.

Напомним, 18 декабря в России официально стартовала избирательная кампания по выборам нового президента страны, которые пройдут 18 марта 2018 года.

О решении поучаствовать в президентской гонке объявили 23 человека. В частноти, глава ЛДПР Владимир Жириновский, бизнесмен Сергей Полонский, один из основателей движения «Наши» Борис Якименко, оппозиционер Алексей Навальный и телеведущая Ксения Собчак.

Действующий президент России Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.