У храма Христа Спасителя появится памятник патриарху Кириллу

Скульптор Салават Щербаков установит 16 фигурных портретов предстоятелей РПЦ, в том числе патриарха Кирилла, у храма Христа Спасителя. Об этом РБК рассказал Щербаков.

«Это делается к столетию восстановления патриаршества. Патриархов в России всего было 16», — сказал скульптор. Он отметил, что высота фигур вместе с постаментом составит около 4 метров, без — 2,3 метра.

Щербаков уточнил, что фигурные портреты почти готовы. «Они практически готовы в глине, осталось завершить формовку и литье», — заключил скульптор. Более того, три фигуры уже установлены.

По информации СМИ, распоряжение об установке памятников было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным 6 декабря. Затраты составят около 50 млн рублей. Скульптурный комплекс установят на стилобате храма Христа Спасителя у Патриаршего моста.

Напомним, скульптор Щербаков является автором памятника князю Владимиру на Боровицкой площади и памятника Михаилу Калашникову в Оружейном сквере.

Бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок обратил внимание на то, что на памятнике Калашникову изображена схема немецкой винтовке Sturmgewehr 44 Хуго Шмайссера.

После этого скульптор Салават Щербаков объяснил, что использованный при создании памятника Калашникову рисунок был взят из интернета. Ошибку устранили.