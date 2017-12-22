На Крымский мост могут выделить еще 3 млрд рублей из-за ошибки в выборе грунта

Специалисты установили, что для строительства Крымского моста закупили непригодный грунт, для его замены потребуется потратить еще 2,9 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Руководители строительства приняли решение не укреплять уже закупленный грунт, а заменить его на новый. Для этого потребуются дополнительные работы по электрификации, системам сигнализации и транспортной безопасности. Сама закупка обойдется в 1,5 млрд рублей, уточняет газета.

Генподрядчик «Стройгазмонтаж» заявил, что изменение никак не повлияет на сроки ввода моста в эксплуатацию.

Строительство Керченского моста, который соединит Крым и Краснодарский край, началось в феврале 2016 года. Мост должен стать самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Стоимость строительства оценивается почти в 228 млрд рублей.

Не так давно россияне выбрали название для моста через Керченский пролив, 64% участников конкурса проголосовали за «Крымский мост». Варианта «против всех» не было, однако можно было предложить свое название. Среди них были такие: «Большой Русский Мост», «Вежливый», Дорога Домой», «Мост Единства», «Наш мост».