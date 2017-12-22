Глава МИД Великобритании назвал условия перезагрузки отношений с Россией

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности «перевернуть страницу» в теме о возможном вмешательстве России в избирательные кампании стран Запада после того, как такое вмешательство «останется в прошлом», передает РБК.

«Мой визит призван показать, что нельзя просто сидеть на обочине и жаловаться друг на друга. Нужно искать и находить сферы, в которых можно усилить сотрудничество», — сказал Джонсон на пресс-конференции после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

По его словам, страны рассматривают возможность возобновления работы межправительственного комитета по торговле и инвестициям. Министры также подчеркнули, что страны готовы сотрудничать и в сфере безопастности.

Борис Джонсон прибыл в Россию с официальным визитом. Это первая деловая поездка в Москву для главы британской дипломатии с мая 2012 года. Изначально Джонсон должен был приехать в Россию в конце марта, однако визит пришлось перенести из-за его участия в съезде министров НАТО. В начале апреля визит был отменен после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне.