Белоруссия легализовала биткоины и разрешила майнить без налогов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Документ, в частности, легализует понятие криптовалюты, блокчейна и майнинга.

«Естественно, жизнь меняется. Мы даже в начале года не могли говорить о каких-то там майнингах, блокчейнах и этой новой криптовалюте. А уже сегодня это становится реальностью. Поэтому жизнь и, естественно, нормативно-правовая база будут меняться», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, цель документа — создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в страну. Он добавил, что Белоруссия «становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн».

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В конце ноября Минкомсвязи России заявило, что биткоины не будут узаконены в России. Глава ведомства Николай Никифоров назвал биткоины «зарубежным проектом». Однако не исключил, что применение технологии блокчейна «вполне возможно».

Напомним, что в октябре президент России Владимир Путин во время совещания по криптовалютам заявил, что они несут в себе серьезные риски, например, создают возможность отмывания капиталов, ухода от налогов и финансирования терроризма. При этом Путин отметил, что во многих странах криптовалюты уже стали полноценным платежным средством, а значит, России при выборе мер нужно опираться на международный опыт.