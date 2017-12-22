Украина отменила перечень «неженских» профессий

Министерство здравоохранения Украины отменило перечень 450 запрещенных для женщин профессий, сообщается на сайте ведомства.

«Напомню, что приказ №256 определял перечень из 450 профессий, запрещенных для женщин. Фактически он забирал у них свободу выбора и ставил их в неравное положение по отношению к мужчинам», — написала в фейсбуке народный депутат Ирина Суслова.

В список входили профессии машиниста метро, моториста на корабле, водителя автобуса дальнего следования и другие.

Ранее в декабре Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова допустила пересмотр перечня профессий, запрещенных для женщин в связи с тяжелыми условиями труда. В России в этот список входят 400 профессий.