ФСБ обязали защищать информсистемы России от хакерских атак

Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ функцию по предупреждению и защите от компьютерных атак на информсистемы России. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

В задачи госсистемы по защите от хакеров войдет прогнозирование хакерских атак, а также контролировать уровень защиты, а также находить причины «компьютерных инцидентов».

При этом ФСБ получило право формировать и реализовать «государственную научно-техническую политику» в данной области, а также выдавать методические рекомендации.

Действие документа вступает в силу с 1 января 2018 года, следует из указа.

Напомним, в середине декабря хакер из Екатеринбурга, который считается одним из основных обвиняемых по делу группы Lurk, Константин Козловский признался в причастности к взлому комитета Демократической партии США.

Из показаний Козловского следует, что он много лет сотрудничал с ФСБ и якобы по поручению ее сотрудников, в частности, занимался взломами на территории США. Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев, арестованный по обвинению в госизмене, заявил, что слова хакера Константина Козловского не соответствуют действительности.