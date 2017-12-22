Шойгу доложил Путину о выводе войск из Сирии

Министр обороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о выводе российских войск из Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра обороны, в операции в Сирии приняли участие 48 тысяч российских военнослужащих, а с крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» выполнено 420 боевых вылетов.

Всего в Сирии убили более 60 тысяч боевиков, в том числе ,8 тысячи выходцев из России и 819 главарей бандформирований, уточнил министр.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил начать вывод российской группировки войск из Сирии 11 декабря. «За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов», — пояснил причины вывода войск Путин.