Интерфакс сообщил об отъезде из России совладельца Промсвязьбанка

Совладелец Промсвязьбанка, о санации которого ранее объявил Центробанк, Дмитрий Ананьев уехал из России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на рынке.

Также стало известно, что Банк России объявил о подготовке обращения в правоохранительные органы в связи с выявлением ряда проведенных руководством Промсвязьбанка операций, «имеющих признаки незаконных действий», на сумму около 110 млрд рублей.

«Временная администрация, введенная в Промсвязьбанк 15 декабря, выявила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что накануне санации негосударственные пенсионные фонды продали акции Промсвязьбанка. По данным газеты, пенсионные фонды успели провести операции на 16,5 млрд рублей.

О санации Промсвязьбанка Банк России объявил 15 декабря. Центробанк самостоятельно войдет в капитал банка для его оздоровления.

По величине активов Промсвязьбанк занимает 9-е место среди всех российских банков и является одним из крупнейших в Восточной Европе.