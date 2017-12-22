Лидер «Шалтая-Болтая» подал на УДО через пять месяцев после приговора

Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.

«Рассмотрение ходатайства об УДО назначено на 12 января», — сказали в суде.

В июле 2017 года Аникеева приговорили к двум годам колонии общего режима с учетом срока ареста — он находился под стражей с конца 2016 года. Подавать на УДО можно после отбытия не менее трети от назначенного срока заключения.

Напомним, членов «Шалтая-Болтая» задержали в прошлом году. По версии следствия, группировка поручала хакерам взламывать личные почтовые ящики высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов с целью последующей продажи на используемых участниками группы интернет-ресурсах.

В частности, хакеры взломали почту Елены Морозовой из группы «Сумма», Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, журналиста Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко, а также помощника президента Андрея Белоусова.