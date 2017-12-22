В МВД Чечни рассказали о проверках в Гудермесе

Вечером 21 декабря сотрудники правоохранительных органов выезжали по месту проживания семьи Ямадаевых, чтобы проверить не находятся ли в указанном домовладении разыскиваемые лица. Об этом сообщил глава ОМВД по Гудермесскому району Юсуп Байсултанов, передает «Чечня сегодня».

«В некоторых СМИ произошедшее назвали «штурмом». Эта информация была явно искажена заинтересованными лицами. Сообщаем, что полицейские работали в соответствии с законом. Паспортные проверки будут проводиться там, где это потребуется, как и устанавливает закон», — сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, накануне «Росбалт» со ссылкой на неназванный источник сообщил, что в Гудермесе «четыреста вооруженных людей в масках штурмуют дома», в которых живут члены семьи Ямадаевых. По словам собеседника издания, вооруженные люди врывались в дома, переворачивают все вверх дном, задерживают людей без объяснения причин.

Позже 20 источников «Новой газеты», включая 17 человек, проживающих на улице Горького, — по этому адресу в Гудермесе живут родственники влиятельного клана убитых братьев Ямадаевых — не подтвердили информацию «Росбалта» о штурмах домов с участием четырех сотен «кадыровцев».

Затем пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что обстановка в Гудермесе «абсолютно спокойна». По его словам, никаких спецопераций с привлечением техники и спецподразделений не проводилось.

«В нескольких домовладениях проводилась проверка паспортного режима после получения сообщения о возможном нахождении там лиц, представляющих угрозу для общественной безопасности», — сказал Каримов.

Источник «Новой» в полиции Гудермеса подтвердил слова пресс-секретаря Кадырова о проверке паспортного режима в городе. Возможно, правоохранительные органы действительно проверяли информацию о появлении в Гудермесе разыскиваемого Исы Ямадаева — брата убитых Сулима и Руслана Ямадаевых и кровного врага Рамзана Кадырова.