«Роснефть» и АФК «Система» договорились заключить мировое соглашение

Совет директоров «Башнефти» согласовал условия мирового соглашения с АФК «Система» и АО «Система-Инвест». Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

«Мировое соглашение подписано всеми участниками судебного спора по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией "Башнефти" и будет направлено для утверждения в Арбитражный Суд Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.

Согласно условиям мирового соглашения, «Система» обязуется возместить «Башнефти» причиненные ей убытки в размере 100 млрд рублей. Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных претензий.

18 декабря апелляционный суд отклонил иск АФК «Система», в котором оспаривалось решение взыскать 136,3 млрд рублей в пользу «Роснефти».

Напомним, в 2014 нефтяная компания «Башнефть», принадлежавшая «Системе», перешла в собственность государства, а затем была продана «Роснефти». Руководство «Роснефти» считает, что плохое управление «Системы» активами «Башнефти» привело к снижению стоимости компании.

В свою очередь, в «Системе» уверены, что реорганизация компании соответствовала требованиям законодательства и ущерба не нанесла, поэтому в нефтяной компании отказывались платить деньги.