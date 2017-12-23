В США умер первый вышедший без страховки в открытый космос астронавт

Американский астронавт Брюс Маккэндлесс, который совершил первый в истории человечества выход в открытый космос без страховки, скончался в возрасте 80 лет в США. Об этом сообщает NASA.

We’re saddened by the loss of retired astronaut Bruce McCandless II. Most known for being the 1st human to free-float on a shuttle spacewalk, he also served as the Apollo 11 moonwalkers’ link to mission control and helped launch @NASAHubble: https://t.co/myyOm101DR pic.twitter.com/jZeGvWzOxW — NASA (@NASA) December 22, 2017

«Наши мысли и молитвы с семьей Брюса. Его всегда будут помнить по легендарной фотографии полета на пилотируемом маневрирующем модуле (MMU)», — сказал директор NASA Роберт Лайтфут.

Маккэндлесс родился 8 июня 1937 в Бостоне (штат Массачусетс). В 1966 году он вошёл в пятый набор астронавтов NASA, а в 1969 году работал оператором связи с экипажем в лунных экспедициях «Аполлон-10» и «Аполлон-11». Маккэндлесс дважды летал в космос.

Во время своего первого полета в 1984 году, он протестировал разработанный NASA пилотируемый маневрирующий модуль MMU, позволяющий астронавтам передвигаться в космосе без крепления к кораблю. Продолжительность свободного полета Маккэндлесса без страховки составила около шести часов. При этом космонавт смог отлететь от корабля на дистанцию более 90 метров. Позднее NASA запретило использовать модуль из-за соображений безопасности.

Второй полет Маккэндлесса состоялся в 1990 году, целью которого был вывод на орбиту космического телескопа «Хаббл».