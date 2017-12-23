РБК: Зюганов отказался от участия в выборах в силу возраста
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов объяснил отказ от участия в выборах тем, что ему будет тяжело вести кампанию из-за возраста и здоровья, а также необходимостью обновления в партии. Вместо него пленум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть кандидатом в президенты директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Об этом РБК рассказали два источника в партии.
«После такого аргумента всем уже было понятно, что крыть нечем, и надо думать о другом кандидате», — пояснил собеседник РБК.
При этом, уточняет источник в руководстве коммунистов, Зюганова уговаривали, обещали, что всю кампанию проведут за него, и ему почти не надо будет никуда ездить, но он не согласился.
На заседании, которое прошло 22 декабря, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, которые рассматривались как возможные кандидаты от компартии, сами отказались от участия в выборах.
По словам собеседника РБК, накануне Зюганов «забраковал» кандидатуру зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, чтобы «не портить ему карьеру».
«Когда Левченко и Калашников отказались, осталась только кандидатура Грудинина, которую предлагал Зюганов. Поэтому все согласились с беспартийным кандидатом», — резюмирует еще один коммунист.
Ранее Зюганов рассказал о возможном выдвижении главы Совхоза имени Ленина кандидатом от КПРФ.
«Предприятие Павла Грудинина оказалась лучшим в стране, и не случайно его кандидатура активно рассматривается всеми народно-патриотическими силами, но решение принимает съезд тайным голосованием», — объяснил свой выбор Зюганов.