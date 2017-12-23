МЧС зафиксировало превышение концентрации сероводорода в «Кучино»

МЧС зафиксировало превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным МЧС, посты Мосэкомониторинга зафиксировали в районе свалки шесть разовых превышений ПДК.

По прогнозу Росгидромета и ВЦМП «Антистихия», до 24 декабря метеоусловия в Москве и области не окажут существенного влияния на рассеивание вредных примесей в атмосфере.

Накануне после того, как Роспотребнадзор назвал «Кучино» источником неприятного запаха в Москве, начали распылить реагент с парфюмерными компонентами.

«Это не просто духи, а реагент французского производства, который нейтрализует запах. Было принято решение о дополнительных мерах, чтобы снизить нагрузку на население», — рассказал РБК Оливер Кайзер, директор фирмы «Экоком», которая участвует в рекультивации полигона.

20 декабря МЧС предупредило москвичей о возможном возвращении неприятного запаха из-за изменения розы ветров. Тогда жители Москвы направили в МЧС 116 обращений о запахе сероводорода на улицах столицы, еще 15 аналогичных жалоб пришло от жителей Подмосковья.

В МЧС в ответ на жалобы местных жителей о неприятном запахе сообщили, что превышение нормы уровня сероводорода в районе «Кучино» не представляет угрозы.

Напомним, что 8 декабря стали поступать жалобы на запах «тухлой квашеной капусты». Позже столичная прокуратура провела проверку и назвала источником загрязнения воздуха полигон ТБО «Кучино».