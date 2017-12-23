Facebook запустил инструмент проверки постов «фабрики троллей»

Социальная сеть Facebook запустила новый инструмент, который позволяет пользователями проверить, следили ли они за постами, созданные петербургским «Агентством интернет-исследований», также известным как «фабрика троллей».

Страница, которую запустила соцсеть, называется «Как я могу узнать, ставил ли я лайки или следил за активностью учетных записей в Facebook или Instagram, созданных Агентством интернет-исследований?». В настоящий момент инструмент доступен не для всех пользователей.

«Мы намерены защищать легитимность политических дискуссий в нашем сообществе и бороться против иностранного вмешательства в выборы. Поэтому мы принимаем меры для обеспечения дополнительной прозрачности и безопасности в Facebook, — сказали в компании.

В конце октября Facebook, Twitter и Google рассказали о вмешательстве «фабрики троллей» в выборы в США. По данным компаний, «пророссийский» контент разрабатывался и продвигался «Агентством интернет-исследований», которое известно как «фабрика троллей».

По информации РБК, «фабрика троллей» потратила 2,3 млн долларов на работу в США. «Американский» отдел, отмечает издание, вел не менее 118 сообществ и аккаунтов в Facebook, Instagram и Twitter.

Напомним, ранее «Новая газета» рассказывала об «Агентстве интернет-исследований». Компания нанимала людей для распространения постов и комментариев в соцсетях и СМИ, формируя определенное общественное мнение.