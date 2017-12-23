Умер участник группы «Песняры» Валентин Бадьяров

Лидер ВИА «Сябры» и участник группы «Песняры» Валентин Бадьяров умер в Германии в городе Аахен на 71 году жизни. Об этом «ВКонтакте» написал друг артиста Николай Подгорнов.

«Ушел из жизни мой лучший друг, замечательный человек, великолепный скрипач, основатель и руководитель ансамбля „Сябры“, один из создателей знаменитой песни „Алеся“ Валентин Бадьяров. Очень грустно», — написал Подгорнов.

По его словам, Бадьяров умер 21 декабря. В разговоре с «Комсомольской правдой» Подгорнов пояснил, что причиной смерти стал рак.

Бадьяров был скрипачом первого состава группы «Песняры», а также участником «Поющих гитар». Кроме того, музыкант был художественным руководитетелем ансамбля «Сябры». Он участвовал в создании таких песен, как «Алеся», «Касив Ясь канюшыну», «Рушники», «Александрына» и «Беларусь ты моя».

Под руководством Бадьярова «Сябры» стали лауреатом Всесоюзного конкурса советской песни и получили премию Ленинского комсомола.

В 1989 году Бадьяров переехал в Западную Германию, где был руководителем нескольких камерных оркестров.