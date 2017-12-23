Зюганов назвал имя кандидата на выборы президента от КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на партийном съезде объявил, что кандидатом на президентских выборах от партии станет директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Об этом сообщает РБК.

При этом Зюганов возьмет на себя «политическое управление» избирательной кампанией.

«Они [власть] пытаются очередную избирательную кампанию утопить в шоу, в которых невозможно найти истину», — сказал Зюганов.

По его мнению, из тех обещаний, который дал Владимир Путин «вступая в свой третий срок», выполнены только обещания в сфере обороны и безопасности, а все остальные «провалены».

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Ранее стало известно, что Зюганов решил отказаться от участия в выборах из-за возраста и здоровья. Как уточнил источник РБК в руководстве коммунистов, Зюганова уговаривали, обещали, что всю кампанию проведут за него, и ему почти не надо будет никуда ездить, но он не согласился.

Вместо него пленум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть кандидатом в президенты директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Напомним, 18 декабря в России официально стартовала избирательная кампания по выборам нового президента страны, которые пройдут 18 марта 2018 года.