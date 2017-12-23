Аккаунты Рамзана Кадырова в инстаграме и фейсбуке оказались недоступны

Аккаунты главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в инстаграме и фейсбукев в настоящее время недоступны для пользователей.

При попытке зайти в профиль @kadyrov_95 сервис сообщает, что страница недоступна. Однако с мобильных устройств профиль открывается, но в нем нет ни одной публикации. При попытке обновления страницы появляется оповещение «пользователь не найден».

Страница политика в фейсбуке также недоступна.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что аккаунт Кадырова оказался недоступен из-за «диверсионной кибератаки», которую организовал Госдепартамент США.

«Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов», — заключил Умаров.

Министр пояснил, что сейчас ведутся технические работы по восстановлению аккаунта.

Напомним, что 20 декабря в Минфине США объявили о внесении Кадырова и еще четырех россиян в санкционный «список Магнитского».

В пояснении, по какой причине в список добавили главу Чечни, министерство подчеркивает, что «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу».

Читайте также Список открыт. И будет дололнен

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал «новогодним подарком» включение главы Чечни в санкционный «список Магнитского»

Сам Кадыров опубликовал видео, на котором показано, как он собирается тягать штангу, однако человек за кадром сообщает, что против него ввели санкции.

«Бедные американцы! Одна маленькая, но гордая Чеченская республика не дает целому государству покоя», — говорил Кадыров. Глава Чечни добавлял, что пусть США «не беспокоятся», так как он «еще не получил приказ ступить на землю США».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не оставит без ответа внесение Кадырова в «список Магнитского».