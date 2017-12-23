В Лондонском зоопарке произошел пожар

Более 70 пожарных задействованы в тушении пожара в кафе и магазине сувениров, которые расположены рядом со старым прудом для пингвинов на территории Лондонского зоопарка. Причины возгорания пока не известны. Об этом сообщает телеканал Sky News.

London Zoo fire: Seventy firefighters battle huge blaze near camel enclosure https://t.co/fBjdIciFyF pic.twitter.com/TcOJAcKeLi — London Blog Stats (@1blog_) December 23, 2017

Как уточнили в пожарной службе Лондона, в борьбе с пожаром задействованы 10 пожарных машин и 72 сотрудника экстренной службы.

«Примерно часть кафе и магазина сейчас охвачена огнем. На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из животных», — отметили в пожарной службе.

Представитель зоопарка сообщил, что часть территории кафе использовалась в том числе и для кормления животных.

Лондонский зоопарк, основанный в 1828 году, является старейшим в мире. Он расположен в северной части королевского Риджентс-парка. Всего в нем представлены более 20 тысяч животных, птиц и рыб.