Ксения Собчак опубликовала предвыборную программу «123 трудных шага»

Ксения Собчак представила свою предвыборную программу «123 трудных шага» на съезде «Гражданской инициативы», сообщает корреспондент «Новой газеты». После этого программа была опубликована на сайте Собчак.

«Это мой ответ Владимиру Путину на слова, что у демократических сил нет позитивной программы, — сказала Собчак, презентуя программу. — У государства должна быть одна цель — права и свободы граждан, от имени которого он выступает», — считает она.

В программе 123 пункта, она разделена на главы «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика».

В программе указано, что Россия должна стать «европейским светским демократическим федеративным государством с рыночной экономикой, защищающим права и свободы граждан».

Главным приоритетом о внешней политике Собчак называет «мирные и добрососедские» отношения с другими странами, в экономической политике — благосостояние граждан.

В разделе «Внутренняя политика» Собчак отмечает, что будет стремиться ввести в России «общеевропейским законам и ценностям»: в стране должны быть отменены или изменены законы, усложняющие проявление политической инициативы, ограничивающие людей по разным признакам.

Читайте также Партия для Собчак. Кандидат в президенты России решила вопрос со сбором подписей

«Если разрешены крестные ходы и многомиллионные уличные молитвы, должны быть разрешены и митинги оппозиции, демонстрации атеистов, карнавалы и гей-прайды. Если разрешены церковные браки, должны быть разрешены и гражданские ЛГБТ-союзы, — сказала Собчак на съезде „Гражданской инициативы“. — Я знаю, что многие в зале сейчас подумают, зачем она это говорит? Это все вредит кампании, вредит рейтингу, люди это не поймут. Но я сразу сказала вам, что иду в политику для того, чтобы говорить правду», — заключила она.

По мнению Собчак, страна должна перейти от «суперпрезидентской республики» к «полноформатной парламентской демократии», для чего необходимо внести изменения в Конституцию.

О том, что Ксения Собчак решила пойти на выборы от партии «Гражданская инициатива» стало известно в середине ноября.

«Я рада сообщить, что пойду на выборы как кандидат от партии „Гражданская инициатива“, если съезд утвердит мою кандидатуру. Идеология и ценности „Гражданской инициативы“ соответствует моим представлениям о будущем народов России, о свободе, о правах человека», — сказала она.

Напомним, в середине октября Ксения Собчак объявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех».